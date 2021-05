„Ten, w którym wracają do siebie”. W internecie pojawił się pierwszy trailer odcinka, na który czekali wszyscy fani „Friends”. Po 27 latach od wyemitowania pierwszego odcinka kultowego sitcomu jego bohaterowie Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Matthew Perry znów spotkają się na słynnej kanapie.

Oficjalny zwiastun pokazuje, że obsada ponownie zbiera się w studiu, gdzie przez lata kręcono "Friends". Tam nie wcielają się w swoje serialowe postaci, ale przechodzą test wiedzy o kultowych bohaterach: Rachel Green, Monice Geller, Phoebe Buffay, Joeym Tribbianim, Chandlerze Bingu i Rossie Gellerze. Aktorzy siadają razem również na kanapie w kultowej już kawiarni: Central Park.

Obsada serialu dzieli się wspomnieniami z udziału w sitcomie, odczytują kwestie z najsłynniejszych scen, a wszystkiemu towarzyszy dobrze znana fanom piosenka: "I’ll Be There for You".

Na kanapie na tle - słynnej z czołówki serialu - fontanny z gwiazdami wywiad przeprowadza James Corden. W trailerze widzimy jego fragmenty, kiedy aktorzy przyznają, że udział w "Przyjaciołach" związał ich prawdziwą przyjaźnią na lata.

Friends: The Reunion

Emisja serialu "Przyjaciele" zakończyła się w 2004 roku. To był jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych lat 90. XX wieku. Potem trafił na platformy streamingowe i do dziś jest jednym z najczęściej oglądanych programów rozrywkowych na świecie.

Wiadomość o nowym odcinku ucieszyła fanów serialu. Ciekawość podsycali sami aktorzy. "Przyjaciele... było lepiej niż kiedykolwiek" - napisała w mediach społecznościowych aktorka Courteney Cox.

W odcinku specjalnym wystąpi 15 sławnych gości. Wśród nich piłkarz David Beckham, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai czy wokaliści Justin Bieber oraz Lady Gaga.