Wielki sukces Eda Sheerana. Jego piosenka "Shape of You" znalazła się na szczycie listy 500 najczęściej słuchanych utworów dekady. Zestawienie przygotowała platforma Apple Music.

Ed Sheeran / Europa Press/ABACA / PAP/Abaca

Jakie gwiazdy wyprzedził Ed Sheeran?

"Shape of You" - przebój z 2017 r., z którym Ed Sheeran jest niezmiennie kojarzony - wyprzedził w zestawieniu takie hity, jak zajmujący drugie miejsce utwór "Blinding Lights" The Weeknd oraz plasujący się na trzeciej pozycji przebój "God's Plan" Drake'a.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się także takie hity jak: "Sunflower" Post Malone'a i Swae Lee oraz wylansowany przez Malone’a i 21 Savage utwór "Rockstar".



Kolejne miejsca zajmują "One Dance" Drake’a, "Sicko Mode" Travisa Scotta, "Perfect" Eda Sheerana, "No Guidance" Chrisa Browna i "Bad Guy" Billie Eilish.

Jak poradziła sobie Taylor Swift?

Najwięcej, bo aż 27 utworów w rankingu najczęściej słuchanych piosenek dekady należy do Drake’a. 14 spośród 500 hitów umieszczonych na liście wylansowała Taylor Swift.

Z kolei Mariah Carey jest jedyną artystką, która znalazła się w zestawieniu z piosenką świąteczną. Kultowy utwór "All I Want for Christmas Is You" uplasował się na 100. miejscu.