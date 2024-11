Ed Sheeran jest niezadowolony i daje temu wyraz publicznie. Chodzi o nową wersję utworu "Do They Know it’s Christmas", który ukaże się przed świętami w celach charytatywnych. Znajdzie się w nim jego głos, ale nie poproszono go o zgodę. A w oczach Sheerana wizerunek Afryki, której dotyczy utwór, ulega zmianie.