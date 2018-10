Od ostatniego piątku tylko do wczoraj film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego zgromadził w kinach 935 357 widzów. Tym samym jest to najlepszy weekend otwarcia w historii polskiego kina. Jak podkreślają twórcy "Kleru" rzuca on światło na tematy niewygodne, trudne, często przemilczane.

