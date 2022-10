Największy band chłopięcy BTA porzuca swoją „armię” fanów, by pójść w kamasze. Piosenkarze idą do południowokoreańskiego wojska, by odbyć służbę obowiązkową.

BTA na scenie / BIGHIT MUSIC / PAP/EPA Zgodnie z obowiązującym w Korei Południowej prawem mężczyźni w wieku od 18 do 28 lat muszą odbyć trwającą ok. dwóch lat obowiązkową służbę wojskową. Służba wojskowa jest obowiązkowa, ponieważ kraj ten jest w stanie wojny z sąsiednią Koreą Północną. Członkowie grupy BTA uzyskali wcześniej zezwolenie na przesunięcie służby wojskowej i odbycie jej przed 30. rokiem życia. Najstarszy z gwiazdorów, Jin ma 29 lat. Służbę wojskową rozpocznie już w przyszłym miesiącu, a w ślad za nim pójdą pozostali członkowie 7-osobowego bandu - także najmłodszy, 24-letni piosenkarz. Z oświadczenia wydanego przez menadżera grupy wynika, że BTA reaktywuje się w 2025 roku, po tym, jak służbę wojskową odbędą już wszyscy członkowie bandu. Gwiazdy k-popu z BTA od dwóch lat są najlepiej sprzedającymi się artystami. W Korei Południowej uznawani są za skarb narodowy. Wideo youtube Wideo youtube Wideo youtube Zobacz również: Kanye West kupił prawicowy serwis społecznościowy Parler

