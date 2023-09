Łącznie na aukcji wystawiono ponad 1,4 tys. pamiątkowych przedmiotów: obrazów Picassa i Chagalla, ale też figurek kotów, instrumentów muzycznych, a nawet należącą do zmarłego w 1991 roku artysty kolekcję chińskich pałeczek.

Część osiągniętych po sprzedaży pieniędzy trafi do organizacji charytatywnych, w tym zajmujących się pomocą chorym na AIDS. Mercury, pamiętany dzięki takim przebojom, jak m.in. "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now", czy "Another One Bites the Dust", zmarł na zapalenie płuc spowodowane przez AIDS.

Ogromna kolekcja osobistych przedmiotów lidera grupy Queen będzie licytowana podczas sześciu aukcji. O sprzedaży pamiątek po twórcy zdecydowała partnerka i wieloletnia przyjaciółka artysty, Mary Austin.