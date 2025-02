Film "Dreams (Sex, Love)" Daga Johana Haugeruda otrzymał Złotego Niedźwiedzia podczas sobotniej gali zamknięcia 75. Berlinale. Zdaniem jurorów obraz jest medytacją o miłości, który "z niewiarygodną precyzją bada mechanizmy pożądania".

Dag Johan Haugerud / Christopher Neundorf / PAP/EPA

Główną bohaterką filmu "Dreams (Sex, Love)" Daga Johana Haugeruda jest siedemnastolatka zakochana w nauczycielce. Dziewczyna postanawia utrwalić na papierze historię swojego uczucia. Pewnego dnia intymne zapiski Johanne trafiają w ręce jej mamy i babci. Lektura tekstu skłania kobiety do refleksji o literaturze i własnym życiu.



"Nagrodzony obraz jest medytacją o miłości. Z niewiarygodną precyzją bada mechanizmy pożądania i zazdrość, jaką możemy odczuwać wobec ludzi pozostających w miłosnym uścisku. Pokazuje, że pisanie to proces, w którym nasze pragnienia łączą się z doświadczeniami" - podało jury w uzasadnieniu decyzji.

W najśmielszych snach nie przypuszczałem, że zostanę tak wyróżniony - powiedział norweski reżyser, odbierając Złotego Niedźwiedzia. Dziękuję całemu zespołowi Berlinale i, oczywiście, jurorom. To wielki zaszczyt otrzymać tę nagrodę właśnie od was. Pragnę również podziękować mojej ekipie i aktorom. Jak już wspomniano, istotnym tematem tego filmu jest pisanie i czytanie. Powiem tylko: piszmy więcej, czytajmy więcej. To otwiera umysł - stwierdził Haugerud.

Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię odebrał Huo Meng, twórca "Living the Land". Za scenariusz "Kontinental '25" uhonorowano Radu Jude.

Laureatem Srebrnego Niedźwiedzia - Nagrody Jury został Ivan Fund, twórca "The Message". Srebrnego Niedźwiedia - Wielką Nagrodę Jury wręczono Gabrielowi Mascaro za "The Blue Trail". Z kolei statuetka za wybitne osiągnięcia artystyczne trafiła do Lucile Hadzihalilovic za "The Ice Tower".

Nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową przyznano Andrew Scottowi, który zagrał w "Blue Moon". Za najlepszą kreację pierwszoplanową doceniono Rose Byrne, którą można było oglądać w "If I Had Legs I'd Kick You".

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: amerykański reżyser i scenarzysta Todd Haynes (przewodniczący), niemiecka kostiumografka Bina Daigeler, francusko-marokański reżyser Nabil Ayouch, chińska aktorka Fan Bingbing, argentyński reżyser Rodrigo Moreno, krytyczka filmowa Amy Nicholson oraz niemiecka reżyserka Maria Schrader.