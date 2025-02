Ok. godz. 20.40 polskiego czasu Donald Trump zaczął wygłaszać przemówienie.

/ PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

Przemówienie Donalda Trumpa. Poruszył wątek wojny w Ukrainie: Próbuję odzyskać pieniądze

Uwalniamy Amerykę, uwalniamy nasz kraj (...). Ludzie dali nam olbrzymi mandat, żebyśmy dokonali zmian. Zrobimy to (...). Biden otworzył granice. Kamala też. "Kamala", jak dawno nie mówiłem "Kamala". Jak ona ma na nazwisko? (...). Teraz nielegalne przekraczanie granicy spadło o niemal 100 procent. To największa operacja w historii (...). Nie mogłem tego wytrzymać, jak przyjeżdżali (imigranci - przyp. red.) do naszego kraju z zakładów dla obłąkanych, najgorsi kryminaliści, członkowie gangów - całymi autobusami; nie mogłem tego wytrzymać. Teraz nie mamy już tego problemu - mówił Donald Trump.

To będzie wspaniały kraj. Tyle pieniędzy spływa do nas z ceł (...). Demokraci są przegnici do szpiku kości, ale oni się trzymają (...). Porozumienie klimatyczne? Zakończyłem tę zieloną ściemę. A samochód elektryczny? Co ten Biden w ogóle wymyślał? - kontynuował prezydent USA.

Donald Trump poruszył też wątek wojny w Ukrainie.

Rozmawiam z prezydentem Zełenskim. Rozmawiam z prezydentem Putinem. Próbuję odzyskać pieniądze. Europa daje 100 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone dały 350 miliardów dolarów, ponieważ mieliśmy głupiego, niekompetentnego prezydenta i administrację. Jest jeszcze gorzej. Europa dała pożyczki i oni odzyskają te pieniądze. My daliśmy bez niczego. Chcę zakończyć tę wojnę i chcę, żeby te wszystkie śmierci się skończyły. Prosimy o ropę, o metale rzadkie. Wiecie, co dzieje się w Europie? Jak nas Biden w to wplątał w ogóle? Europa powinna dać więcej kasy niż my. On wiedział, że nie dostaniemy tej kasy z powrotem. To nie fair. Myślę, że jesteśmy blisko umowy. Nie wydarzyłoby to się nigdy, nigdy, gdybym był prezydentem. Nie wydarzyłby się też 7 października i Iran - powiedział Trump.