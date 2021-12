6 grudnia 2021 roku, o godzinie 19.00, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w Muzeum Niepodległości – bezpłatny streaming spektaklu "Artyści na Szlaku" Krakowskiego Teatru "Komedia", w reżyserii Mateusza Dewery.

/

Spektakl "Artyści na Szlaku" powstał za sprawą fascynującej historii, która wydarzyła się naprawdę. Oto, gdy wybucha wojna - artyści, gwiazdy przedwojennej Warszawy i Lwowa dołączają do Armii Andersa, aby w oparach śmierci, głodu i walki dodać otuchy swoimi występami. To świat, którego już nie ma, to piosenki, które na długo zostają w pamięci.

Czterech aktorów prowadzi widza przez drogę, która swój początek ma jeszcze w wolnej Polsce, gdzie kawiarniane sceny uginają się od kabaretów i recitali. Śledzimy losy naszych bohaterów, którzy kroczą dumnie przez niemal cały świat pod dowództwem generała Andersa, aby koniec tej przebytej ścieżki zastać w Londynie.

Wideo youtube





Reżyserem spektaklu i autorem scenariusza jest Mateusz Dewera, za przygotowanie wokalne odpowiada Dorota Wasilewska, za kostiumy i scenografię Alicja Margolin-Gałczewska. W przedstawieniu wystąpią: Adrian Gawlik, Natalia Pietrasz, Joanna Jucha i Jakub Reizer.

Miejscem wystawienia spektaklu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wydarzenie będzie bezpłatnie streamingowane, z napisami w języku hebrajskim, na kanale Youtube Fundacji "Damy radę - z Kulturą!", która jest organizatorem spektaklu. Partnerami projektu są: Krakowski Teatr "Komedia" i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Spektakl "Artyści na Szlaku" to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Dyplomacja publiczna 2021".