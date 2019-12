Wiadomo już, kto zagra główną rolę w filmie "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej. Będzie to 27-letnia Anna Maria Sieklucka.

Już 7 lutego do kin trafi ekranizacja pierwszej części erotycznej trylogii Blanki Lipińskiej, w reżyserii Macieja Kawulskiego. To historia miłosna dwójki bohaterów - Laury i Massimo.



Autorka bestsellerów bardzo długo trzymała w tajemnicy, kto zagra w jej filmie, ale teraz już wszystko jasne! Podczas konferencji prasowej w Warszawie ogłoszono obsadę filmu. Pojawiły się znane, polskie nazwiska! Laurę zagra Anna Maria Sieklucka - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Do tej pory występowała głównie w teatrze.



Oprócz Siekluckiej w filmie "365 dni" wystąpi włoski aktor i tancerz Michele Morrone - wcieli się w Massimo Torricelliego. W obsadzie znaleźli się ponadto: Mateusz Łasowski (chłopak Laury, Martin), Magdalena Lamparska (przyjaciółka Laury Olga), Bronisław Wrocławski (Mario), Otar Saralidze (Domenico), Natasza Urbańska (Anna), Grażyna Szapołowska (matka Laury) i Tomasz Stockinger (ojciec Laury).

"365 dni", "Ten dzień" i "Kolejne 365dni" - to trylogia Blanki Lipińskiej, która stała się najpopularniejszym erotykiem w Polsc. Powieść okrzyknięta została "polską wersją Greya", a pierwsza część historii Laury i Massimo sprzedała się w ponad 500 tys. egzemplarzy, zyskując miano bestsellera.