Już w poniedziałek na platformie Max pojawi się pierwszy odcinek długo wyczekiwanego drugiego sezonu „The Last of Us”. Polska widownia ponownie zanurzy się w postapokaliptyczny świat Joela i Ellie. Drugi sezon zapowiada się na jeszcze mroczniejszy niż poprzedni.

Premiera 2. sezonu "The Last of Us" już jutro / Rex Features / East News

Powrót, na który czekali fani gry i serialu

Drugi sezon jednego z największych hitów Max (dawniej HBO) ostatnich lat rusza 14 kwietnia. Jak informuje "The Independent", produkcja kontynuuje historię znaną z kultowej gry "The Last of Us Part II", a wydarzenia rozgrywają się kilka lat po zakończeniu pierwszego sezonu.

W nowych odcinkach zobaczymy nie tylko powracających bohaterów, ale i zupełnie nowe postacie — w tym Abby, która odgrywa kluczową rolę w fabule. Serial ma podejmować jeszcze bardziej złożone moralnie tematy, pokazując brutalność świata po katastrofie z jeszcze większą intensywnością.

Wideo youtube

Polska premiera tego samego dnia

Co ważne, serial będzie dostępny w Polsce dokładnie w tym samym czasie co w Stanach Zjednoczonych — na platformie Max. Pierwszy odcinek pojawi się w nocy z niedzieli na poniedziałek lub w poniedziałek rano.

Pierwszy sezon cieszył się w Polsce ogromną popularnością, co pozwala przypuszczać, że i teraz fani tłumnie zasiądą przed ekranami. Dla wielu to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier serialowych tej wiosny.