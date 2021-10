Jeszcze do jutra potrwają 66. Krakowskie Zaduszki Jazzowe. Festiwal – jak wskazują organizatorzy – jest najstarszą taką imprezą w Europie.

Jan Nowak (P), Władysław Grochot (2L), Przemysław Walczak (L) oraz Janusz Nowak (2P) podczas koncertu Boba Jazz Band, otwierającego najstarszy festiwal jazzowy w Europie – Krakowskie Zaduszki Jazzowe / Łukasz Gągulski / PAP

"Jazz jest dla wszystkich. Chcemy, by po jazz sięgali zwłaszcza ludzie młodzi - by tam szukali dla siebie inspiracji" - mówił jeszcze przed rozpoczęciem festiwali przewodniczący komitetu organizacyjnego Ireneusz Raś.

Dziś festiwal przenosi się do Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie specjalnie przygotowany program zaprezentuje gwiazda tej edycji festiwalu - ceniony pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent Marcin Masecki ze swoim Trio oraz Capellą Cracoviensis.

W sobotę organizatorzy zapraszają na "Krakowską Galę Jazzu w Słowaku". Rozpocznie ją "A Story of Polish Jazz - second edition - w hołdzie dla Jarosława Śmietany". Na scenie pojawi się córka Jarosława Śmietany, Alicja, skrzypaczka grająca na co dzień w London Philharmonic Orchestra, a także najwybitniejsi wykonawcy polskiego jazzu m.in. Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzesimir Dębski, Henryk Miśkiewicz. Koncert uświetni swoim występem również Aga Zaryan. W drugiej części koncertu premierowo wystąpi międzypokoleniowy zespół fusion jazzowy - the Generations łączący, jazz i hip-hop.

Wideo youtube



Galę zwieńczy wręczenie "Złotej Gwiazdy Helikonu" - czyli nagrody, której historia związana jest w krakowskim klubem jazzowym Helikon. Organizatorzy festiwalu w tym roku wrócili do tradycji wręczania tego wyróżnienia.

W ramach wydarzeń towarzyszących 66. Krakowskim Zaduszkom Jazzowym zaplanowano jam sessions organizowane w najpopularniejszych klubach jazzowych, a także kilka innych przedsięwzięć artystycznych.

Krakowskie Zaduszki Jazzowe są najstarszym festiwalem jazzowym w Europie i drugim na świecie po Newport Jazz Festiwal na Rhode Island w USA. Pierwsza ich edycja odbyła się w 1954 roku.