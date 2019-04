Zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Wrocławiem. Na remontowanym odcinku Leszno-Bojanowo doszło do poważnej awarii sieci trakcyjnej.

Ze względu na prowadzone prace nie ma możliwości, by poprowadzić ruch po drugim torze.



Pociągi mogą być wstrzymane jeszcze przez około dwie godziny.

Obecnie mamy już 4 h opóźnienia - napisał na adres fakty@rmf.fm pan Bartosz, który podróżował pociągiem jadącym z Poznania do Przemyśla. Skład utknął na stacji w Lesznie. Od godziny 09:15 zero komunikatów. Stoimy bez wiedzy, co dalej. Dostaliśmy kawę/ herbatę ale wody już nie ma. Nie mamy możliwości iść do sklepu, bo "odjechać możemy w każdej chwili" - relacjonował nasz słuchacz.