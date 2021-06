Przynajmniej do niedzieli potrwa akcja gaśnicza na wysypisku odpadów w Przysiece Polskiej koło Kościana w Wielkopolsce. Dziś ponownie zapaliła się tam jedna z hałd składowanych odpadów - to głównie tworzywa sztuczne, które zapaliły się w miniony czwartek.



Kłęby czarnego dymu. Znowu płonie hałda śmieci w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. /Gorąca Linia RMF FM

Od rana strażacy dogaszali hałdy odpadów, w których jeszcze miejscami tlił się ogień. W czasie, kiedy rozgarnęli jedną z nich, a do niewielkiego zarzewia dotarło powietrze - pożar rozprzestrzenił się na nowo.

Na miejsce natychmiast wysłano kolejne wozy, hałdę gasi teraz 14 strażackich zastępów.

Nad Przysieką Polską znów unosiły się kłęby czarnego dymu, które były widoczne nawet z kilku kilometrów.

/ Gorąca Linia RMF FM

Gaszenie pożaru wysypiska trwa od czwartku

Pożar wybuchł na terenie należącym do firmy zajmującej się skupem metali. Objął hałdy odpadów o powierzchni ok. 300 m kw., wysokie na ok. 8 metrów. Od czwartku w działaniach uczestniczyło w sumie ok. 120 strażaków PSP i OSP.

To kolejny pożar w tym miejscu w ciągu ostatnich miesięcy. Jego przyczyny będzie próbowała ustalić policja. Tymczasem akcja gaśnicza, która miała zakończyć się dziś po południu, przedłuży się o kolejne godziny.