Wypadek na przejeździe kolejowym w Świebodzinie w Lubuskiem. Na ulicy Sobieskiego kierowca tira staranował szlaban i wjechał pod pociąg. Mężczyzna był nietrzeźwy.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Do zdarzenia doszło po godzinie 18. Kierowca ciężarówki staranował szlaban i wjechał na zamknięty przejazd kolejowy. Chwilę później w tira wjechał pociąg towarowy.



Jak przekazał Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiej policji, nikomu - kierowcy ciężarówki, maszyniście pociągu ani innym postronnym osobom - nic się nie stało.



Miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie

56-letni kierowca - obywatel Ukrainy - miał w organizmie ponad 1,3 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali go i będą szczegółowo ustalali okoliczności wypadku.



Od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu, jednak nie chciał poddać się badaniu trzeźwości. Zrobił to dopiero w szpitalu, po badaniu krwi. Tam policyjny alkomat wskazał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie - powiedział Kimet.



Dodał, że mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia, a w sobotę zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe.



Utrudnienia na kolei

Skutkiem wypadku jest wstrzymanie w Świebodzinie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 3 z Warszawy w kierunku Berlina. Jeden z wagonów pociągu towarowego się wykoleił. Nie ma jednak zagrożenia dla środowiska. Wprowadzono zmiany w kursowaniu pociągów dalekobieżnych i lokalnych.



Jak poinformowała Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, pociągi PKP Intercity są kierowane zmienioną trasą przez Czerwieńsk, ich opóźnienia mogą sięgać około 90 minut. Natomiast Przewozy Regionalne wprowadził autobusową komunikację zastępczą na odcinku Toporów - Zbąszynek.



Janus dodała, że na miejscu wypadku pracują służby techniczne. Wznowienie ruchu pociągów jest planowane około północy. Pasażerowie o zmianach w kursowaniu pociągów są informowani na stacjach i przystankach oraz przez drużyny konduktorskie.

