IMGW ostrzega we wtorek przed silnym mrozem w Małopolsce i na Podkarpaciu, oraz porywistym wiatrem na Dolnym Śląsku. Najniższą temperaturę około – minus 16 stopni Celsjusza - zanotowano rano w Łopusznej.

Najniższą temperaturę we wtorek rano – minus 16 stopni Celsjusza - zanotowano w Łopusznej.

W południowych powiatach Małopolski IMGW odnotował we wtorek rano minimalne temperatury od -16.3°C do -7.6°C. Najzimniej było w Łopusznej: -16.3°C, Tyliczu: -15.9°C, Dębnie: -15.8 i w Poroninie: -15.5°C.



Natomiast w południowych powiatach woj. podkarpackiego minimalna temperatura wynosiła od -12.6°C do -7.7°C. Najniższe wskazania odczytano na termometrach w Komańczy:-12.6°C w , Leszczowatym: -11.6°C i Stuposianach: -11.4°C.



A tak wyglądały we wtorek rano trasy w okolicach Zielonej Góry

Wałowice w woj. lubuskim



Śryż, czyli zlodowaciałe kryształki tworzące się w wodzie lub lód brzegowy powstał lokalnie na Wiśle, Sole, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku i Narwi. Pokrywa lodowa miejscami pojawiła się na Rabie.



IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Dolnym Śląsku. W porywach będzie on osiągał prędkość 60-70 km/h.



