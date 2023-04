Po wejściu na stronę podatki.gov.pl co prawda można się do systemu zalogować, ale gdy klikniemy guzik "ZŁÓŻ PIT" to trafiamy na komunikat "Mamy przerwę w działaniu usługi. Zapraszamy wkrótce".

Atak hakerski na podatki.gov.pl. Portal był zablokowany

Cyberprzestępcy zablokowali portal podatki.gov.pl. To należąca do Ministerstwa Finansów strona służąca na przykład do rozliczania PIT-ów. Po pewnym czasie udało się przywrócić jej działanie - informowaliśmy pod koniec lutego tego roku.

"Od kilku dni - zwłaszcza na rosyjskich portalach i komunikatorach - widać było namawianie się hakerów do tego, by uderzyć na niektóre polskie strony" - pisaliśmy 28 lutego.