Jak usłyszeliśmy w resorcie, nasze tajemnice podatkowe i nasze zarobki pozostają niejawne. Przestępcy nie zdobyli tych informacji. Jedynym ich sukcesem jest przeciążenie i zablokowanie strony.

Jak podaje MF, informatykom udało się przywrócić działanie strony.

Twój e-PIT

W ramach usługi Twój e-PIT udostępnione są zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, które są najczęściej wypełniane; ponadto - PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej oraz oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo nowością jest PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.



Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., do 2 maja br. (30 kwietnia to niedziela), zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Wyjątkowy rok

Tegoroczne rozliczenie jest wyjątkowe, a to wszystko przez zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu. Początkowo wprowadzono "ulgę dla klasy średniej", którą następnie usunięto.

Jak usłyszał nasz dziennikarz w resorcie finansów, urzędnicy mają nam policzyć podatek tak, by było to najbardziej dla nas korzystne, czyli z lub bez ulgi dla klasy średniej. Jak się teraz okazuje, dopiero po złożeniu zeznania przez podatnika urzędnicy policzą ten hipotetyczny podatek i zobaczą, co jest dla nas korzystniejsze.

W ciągu 21 dni od złożenia deklaracji otrzymamy informacje o ewentualnej różnicy i zwrocie podatku, który trafi do nas w ciągu 45 dni.