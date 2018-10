We wtorek rano - miejscami - termometry pokazywały ponad 20 stopni. Na Gorącą Linię RMF FM nasi słuchacze informowali: Oświęcim - 20 stopni, Mysłowice -22 stopnie, Bielsko-Biała - 22 stopnie, Śleszowice powiat Suski - 22 stopnie. W nocy mocno wiało m.in. w Śląskiem - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

"Najstarsi górale nie pamiętają końca października z taką temperaturą" - podkreślają nasi słuchacze dzwoniący na Gorącą Linię RMF FM.



Dziś najcieplej będzie na południu oraz w centrum i na wschodzie kraju.



Termometry pokażą od 15 st. miejscami na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 20 st. w głębi kraju i 22 st. na południowym wschodzie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Śląsku i w Małopolsce może powiać silniejszy wiatr, w porywach osiągający na Śląsku i Opolszczyźnie do 75 km/h, a na terenach podgórskich do 90 km/h.



Ciepła będzie też nadchodząca noc.



W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie kraju początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu.



Temperatura minimalna wyniesie od 6 st. do 11 st., jedynie na Podhalu i w kotlinach sudeckich od 4 st. do 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem i na Pomorzu Zachodnim okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, po północy stopniowo słabnący, z kierunków południowych.

W Śląskiem silny wiatr. Półtora tysiąca odbiorców bez prądu

W nocy i rano silny wiatr mocno dał się we znaki mieszkańcom Śląska. Bez prądu było półtora tysiąca odbiorców. Najwięcej uszkodzeń było Beskidach m.in. w Żywcu i Cieszynie, gdzie wiatr uszkodził słupy energetyczne.



Udało się natomiast naprawić uszkodzenia sieci energetycznej w okolicach Gliwic, Lublińca i Wodzisławia Śląskiego.



Połamane konary drzew, blokowały przejazd m.in. w Jastrzębiu Zdroju, Żywcu, Katowicach, czy w Myszkowie.



Kilka podobnych interwencji było również na Opolszczyźnie, gdzie nad ranem w Paczkowie silny wiatr uszkodził elewację budynku.



Bieszczady: Słonecznie, wieje słaby wiatr - dobre warunki dla turystów

W Bieszczadach i Beskidzie Niskim we wtorek panują dobre warunki do uprawiania turystyki.



Rano w bieszczadzkich dolinach było od 11 do 16 stopni.



Wszędzie jest słonecznie. Wieje słaby wiatr z południa. Z połonin widać w promieniu kilkudziesięciu kilometrów - powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Arkadiusz Kawalec.

Rano w Cisnej było 11 stopni Celsjusza, a w Ustrzykach Górnych 16 stopni. Powyżej górnej granicy lasu temperatura powietrza może być około 10 stopni niższa.



Idąc w górę turyści "zawsze powinni mieć naładowany telefon komórkowy", a w nim zainstalowaną aplikację "Ratunek". Dzięki tej aplikacji łatwiej i szybciej możemy dotrzeć do poszkodowanych - zaznaczył ratownik GOPR.



Wybierający się w góry powinni też pamiętać, że w związku coraz krótszym dniem, wycieczki powinno się rozpoczynać wcześniej. W górach zawsze też należy liczyć się z raptownym załamaniem się pogody - zaznaczył Arkadiusz Kawalec.





Co nas czeka w środę?

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu okresami duże. Temperatura maksymalna od 13 st., 14 st. na północy, zachodzie i terenach podgórskich do 18 st. na południu i południowym wschodzie, chłodniej miejscami na wybrzeżu: 11 st., 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.





