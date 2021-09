Nie działa infolinia Narodowego Spisu Powszechnego – informują nas słuchacze, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. Połączenia są automatycznie rozłączane, a to oznacza, że nie można dokonać spisu drogą telefoniczną. Wszystko z powodu dużego zainteresowania - już tylko do północy można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Jest to obowiązkowe, a odmowa udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. złotych.

