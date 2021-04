2-letni chłopczyk wpadł do zbiornika na nieczystości – do dramatycznego zdarzenia doszło w Klenicy (Lubuskie). Śmigłowiec LPR zabrał go nieprzytomnego do szpitala w Poznaniu – poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

