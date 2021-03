Jedna osoba została z poparzeniami odwieziona do szpitala, a trzydzieści ewakuowano po wybuchu gazu w jednym z budynków wielorodzinnych – informuje PAP kpt. Adrian Becher z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Becher przekazał, że do wybuchu gazu w domu wielorodzinnym przy ul. Chrobrego w Radomiu doszło w piątek przed godz. 10.40. W chwili zdarzenia w budynku przebywały trzy osoby - dwoje dorosłych i dziecko. Jedna z nich - ok. 30-letni mężczyzna został poparzony; przewieziono go do szpitala.

Z budynku ewakuowanych zostało ok. 30 osób. W wyniku przyrostu ciśnienia spowodowanego wybuchem, na parterze budynku oraz w mieszkaniu wyleciały okna - poinformował Becher.

Dodał, że w chwili obecnej mieszkańcy budynku nie mogą wrócić do mieszkań. Został powiadomiony nadzór budowlany, który zbada kondycję budynku oraz to, czy nadaje się on do użytkowania - przekazał. Dopiero po otrzymaniu zgody nadzoru budowlanego mieszkańcy będą mogli wrócić do mieszkań.

Obecnie strażacy zabezpieczają miejsce wybuchu i czekają na nadzór budowlany. W akcji brało udział 17 zastępów PSP, policja, zespoły ratownictwa medycznego oraz straż miejska. Przyczyny wybuchu ma wyjaśnić dochodzenie.