Groźny wypadek na Morzu Południowochińskim. Chiński okręt wojenny, który próbował przegonić filipińską łódź patrolową, zderzył się ze statkiem własnej straży przybrzeżnej. W sieci pojawiły się nagrania dokumentujące zniszczenia.
Poniedziałkowe zajście opisuje m.in. The Guardian.
Doszło do niego w pobliżu spornej Ławicy Scarborough, w trakcie eskortowania przez filipińską straż przybrzeżną statków dostarczających pomoc miejscowym rybakom - poinformował w oświadczeniu rzecznik straży przybrzeżnej Filipin komodor Jay Tarriela.
Na nagraniach udostępnionych przez Manilę widać jednostkę chińskiej straży przybrzeżnej staranowaną przez dużo większy chiński okręt wojenny. Filipińska jednostka BRP Suluan w ostatnim momencie uniknęła uderzenia przez Chińczyków.