Chińska straż przybrzeżna: Niezbędne, zgodne z prawem środki

Głos w sprawie zabrał rzecznik chińskiej straży przybrzeżnej Gan Yu. Potwierdził, że doszło do konfrontacji, ale nie wspomniał o kolizji. "Chińska Straż Przybrzeżna podjęła niezbędne, zgodne z prawem środki, w tym monitorowanie, presję z zewnątrz, blokowanie i kontrolowanie statków filipińskich, aby je odpędzić"- powiedział w oświadczeniu cytowanym przez The Guardian.

Chiński MSZ, zapytany, nie potwierdził i nie zaprzeczył kolizji.

Spór o Morze Południowochińskie

Poniedziałkowy incydent jest najnowszym z serii konfrontacji między Chinami a Filipinami na Morzu Południowochińskim - pisze brytyjski portal.

Pekin traktuje ów akwen jak własny, pomimo międzynarodowego orzeczenia odmawiającego mu takich praw.

Przez sporne wody przechodzi ponad 60 proc. światowego handlu morskiego.

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. powiedział w trakcie konferencji prasowej, że filipińskie okręty patrolowe "będą nadal obecne" w tym rejonie, aby bronić i egzekwować suwerenne prawa Manili do tego, co uważa za część swojego terytorium.

Ławica Scarborough - trójkątny łańcuch raf i skał - jest punktem zapalnym między krajami od czasu, gdy Chiny, wykorzystując przewagę militarną, przejęły od Filipin kontrolę nad nią w 2012 roku.

W tle całej sytuacji jest także potencjalny konflikt o Tajwan, który Pekin chciałby zaanektować. Manila boi się wciągnięcia w wojnę, m.in. ze względu na geograficzną bliskość, jak również fakt, że na Tajwanie mieszka ponad 100 tys. Filipińczyków.