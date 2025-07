Vivian Spohr, żona dyrektora generalnego Lufthansy Carstena Spohra, została objęta śledztwem we Włoszech w związku z tragicznym wypadkiem drogowym, do którego doszło na Sardynii. Jak informują lokalne media, 51-letnia Niemka miała potrącić śmiertelnie swoim SUV-em 24-letnią kobietę na pasach.

Vivian Spohr potrąciła śmiertelnie kobietę na pasach / BORIS ROESSLER/dpa / PAP

Do wypadku doszło we wtorek 8 lipca w luksusowym kurorcie Porto Cervo w regionie Gallura na północy Sardynii. Ofiara - młoda Włoszka, prawdopodobnie pracująca jako opiekunka do dzieci - przechodziła przez przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania, gdy została śmiertelnie potrącona. Jak podają włoskie media (powołując się na ustalenia śledczych), Spohr początkowo odjechała z miejsca zdarzenia, tłumacząc później, że nie zdawała sobie sprawy z tego, co się stało. Gdy została zatrzymana przez przechodniów i świadków, zemdlała. Władze badają, czy mogła być rozproszona przez telefon komórkowy, z którego korzystała podczas jazdy.

Włoska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Prawnik Vivian Spohr, Angelo Merlini, poinformował, że jego klientka jest "w pełni do dyspozycji włoskich organów wymiaru sprawiedliwości" i wyraziła "głęboki żal" z powodu tragedii.

Pani Spohr pozostaje do pełnej dyspozycji włoskich organów ścigania. Jest świadoma, że tej ogromnej osobistej straty nie da się zrekompensować, ale podejmie działania mające na celu złagodzenie skutków tragedii - czytamy w oświadczeniu wydanym przez prawnika.

Ruszyło śledztwo ws. tragedii na Sardynii

Według informacji lokalnych śledczych testy na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie kierującej dały wynik negatywny. Przeglądane są nagrania z kamer monitoringu, które mogą pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia.

Vivian Spohr przebywała w wakacyjnej posiadłości na Sardynii. Po tragedii wróciła do Niemiec. Znana jest z działalności charytatywnej - pełni funkcję patronki Help Alliance, organizacji wspieranej przez Lufthansę i założonej przez jej pracowników.

Śledztwo w sprawie wypadku trwa. Włoska prokuratura nie wyklucza dalszych działań w zależności od wyników analizy materiału dowodowego.