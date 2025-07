Już dziś Iga Świątek stanie przed szansą zdobycia pierwszego w karierze tytułu na trawiastych kortach Wimbledonu. W wielki finale Polka zmierzy się z Amerykanką Amandą Anisimovą. Stawka jest ogromna – szóste wielkoszlemowe zwycięstwo i zapisanie się w historii tenisa.

Iga Świątek pierwszy raz w tym sezonie zagra o tytuł w Wielkim Szlemie / NEIL HALL / PAP/EPA

Świątek przed szansą na nowy rozdział w karierze

Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie wystąpi w finale turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej Polka docierała do półfinałów Australian Open i French Open, jednak to właśnie Wimbledon daje jej szansę na zdobycie upragnionego tytułu na trawie. Dotychczas Świątek triumfowała już pięciokrotnie w turniejach tej rangi - czterokrotnie w Paryżu oraz raz w Nowym Jorku.

Awansując do finału Wimbledonu, Iga Świątek została jedyną aktywną tenisistką, która dotarła do decydującego meczu wielkoszlemowego na wszystkich trzech nawierzchniach: twardej, ziemnej i trawiastej. Jeśli Polka zwycięży w sobotę, dołączy do elitarnego grona zawodniczek, które zdobyły tytuły na każdej z tych nawierzchni. Ostatnią, której się to udało, była Australijka Ashleigh Barty.

Anisimova z życiowym sukcesem

Dla Amandy Anisimovej finał Wimbledonu to największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze. Amerykanka już zapewniła sobie awans na siódmą pozycję w światowym rankingu, a ewentualne zwycięstwo pozwoli jej przesunąć się na piąte miejsce. Będzie to pierwsze spotkanie obu tenisistek na seniorskim poziomie.

Iga znowu w top 3?

Wygrana w sobotnim finale pozwoli Idze Świątek awansować na trzecie miejsce w światowym rankingu. W przypadku porażki Polka pozostanie na czwartej pozycji. Mecz zapowiada się niezwykle emocjonująco, a kibice na całym świecie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tego pojedynku.

O której mecz? Gdzie obejrzeć finał Wimbledonu?

Spotkanie Igi Świątek i Amandy Anisimovej rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisję będzie można śledzić za darmo w telewizji, nawet jeśli nie mamy wykupionego pakietu kanałów sportowych. Mecz będzie transmitowany w Polsacie.