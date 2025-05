"Widzieć i słyszeć, znaczy wierzyć". Z tego założenia wyszła rodzina zastrzelonego Christophera Pelkeya i postanowiła wygenerować przy pomocy AI wideo ze zmarłym mężczyzną, który w ten sposób przemówił we własnej sprawie na sali sądowej.

AI w użyciu na sali sądowej - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Brat Stacey Wales został zastrzelony w listopadzie 2021 roku w Arizonie. Christopher miał 37 lat. Od tego czasu, jego siostra pracowała nad oświadczeniem, które mogła zaprezentować na sali sądowej. Doszła do wniosku, że wszystko, co może powiedzieć, będzie niewystarczające. Postanowiła więc oddać głos zmarłemu. Dosłownie.

Wraz z mężem stworzyli wygenerowaną przez AI wersję wideo Pelkeya, w której zmarły wyraża słowa przebaczenia dla strzelca, co - jak twierdzi siostra zastrzelonego - jej brat by uczynił, a czego ona sama nie była w stanie zrobić.

Jedyne, co cały czas przychodziło mi do głowy i co słyszałem, to Chris i to, co miał do powiedzenia. Musiałem bardzo ostrożnie się odciąć, aby napisać to w imieniu Chrisa, ponieważ to, co mówił, niekoniecznie jest tym, w co wierzę, ale wiem, że to jest to, co on by pomyślał - mówiła kobieta stacji CNN, opisując proces tworzenia skryptu dla sztucznej inteligencji.

Wygenerowana ofiara zabójstwa w sądzie

Po tym, jak ława przysięgłych uznała Horcasitasa winnym nieumyślnego zabójstwa, Wales chciała, aby sędzia zobaczył, jak Pelkey wyglądałby, gdyby był obecny podczas rozprawy.