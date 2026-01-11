Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado zasugerowała, że może oddać otrzymaną niedawno Pokojową Nagrodę Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Szybko zareagował Norweski Komitet Noblowski.

Maria Corina Machado / ODD ANDERSEN / AFP/EAST NEWS

Norweski Komitet Noblowski podkreślił, że Pokojowa Nagroda Nobla nie może być odebrana ani przekazana innej osobie.

Oświadczenie wydano po sugestii Marii Coriny Machado, ubiegłorocznej laureatki, która chciała oddać nagrodę prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Donald Trump stwierdził, że byłby zaszczycony otrzymaniem nagrody od Machado podczas planowanego spotkania w Waszyngtonie.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Według sobotnich doniesień agencji Reutera na wieść, że noblistka chce przekazać mu swoje wyróżnienie, Donald Trump przyznał, że byłby zaszczycony, gdyby liderka wenezuelskiej opozycji zaproponowała mu swoją nagrodę podczas planowanego spotkania w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

W poniedziałek na antenie telewizji Fox Machado powiedziała, że przekazanie Pokojowej Nagrody Nobla miałoby być wyrazem wdzięczności narodu wenezuelskiego dla amerykańskiego prezydenta za usunięcie Nicolasa Maduro ze stanowiska prezydenta tego kraju.

Po tej deklaracji Machado głos zabrał Norweski Komitet Noblowski, który przypomniał, że nie komentuje wypowiedzi laureata wygłaszanych po wręczeniu nagrody. Wykluczył jednak, by przyznane w październiku, a wręczone w grudniu wyróżnienie mogło trafić do amerykańskiego prezydenta.

"Po ogłoszeniu Nagrody Nobla nie można jej cofnąć, udostępnić ani przenieść na inną osobę. Decyzja jest ostateczna i obowiązuje na zawsze" - wyjaśnili w opublikowanym w piątek oficjalnym oświadczeniu członkowie Komitetu.

Historyk Oeystein Stenersen, badający historię noblowskich wyróżnień, przyznał w rozmowie z PAP, że to pierwszy raz, gdy laureat Pokojowej Nagrody Nobla ma pomysł, by oddać swoją nagrodę komuś innemu.

Zdarzyło się jednak, że sam medal został przekazany innej osobie. Norweski pisarz Knut Hamsun wręczył przyznany przez Szwedzki Komitet Noblowski medal Literackiej Nagrody Nobla hitlerowskiemu ministrowi propagandy Josephowi Goebbelsowi - przypomniał historyk.