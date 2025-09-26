To pierwsza nominacja Leona XIV w Kurii Rzymskiej. ​Papież mianował włoskiego arcybiskupa Filippo Iannone prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przed wyborem na papieża kard. Robert Prevost sam pełnił te funkcje.

Papież Leon XIV / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Arcybiskup Filippo Iannone został mianowany prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, utworzonej przy tym urzędzie - podał w piątek Watykan.

Za pontyfikatu Franciszka od 2023 roku obie te funkcje pełnił kardynał Robert Prevost, obecny papież.

To pierwsza nominacja w Kurii Rzymskiej, dokonana przez papieża wybranego w maju tego roku. Nowy prefekt, jak ogłoszono, obejmie urząd 15 października. Dotychczas włoski karmelita był prefektem Dykasterii ds. Tekstów Prawnych.

Po wyborze Leon XIV pozostawił na stanowiskach zwierzchników urzędów Kurii Rzymskiej. Dykasteria ds. Biskupów, jeden z ważniejszych urzędów, nie była obsadzona.

Wśród zadań Dykasterii ds. Biskupów jest ustanawianie i obsadzanie Kościołów partykularnych oraz kwestie związane ze sprawowaniem urzędu biskupa.

Na całym świecie posługę pełni ponad 5 tys. katolickich biskupów.