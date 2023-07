Brat byłego prezydenta Gruzji, David, powiedział ponadto, że Micheil "nadal traci na wadze i zmierza ku śmierci". Nie wykluczył też, że polityk został otruty.

Powinniście przeprosić za to, że doprowadziliście mnie do takiego stanu (zdrowia). Przeprosić deputowanych do Parlamentu Europejskiego, moją rodzinę, mnie, Ukrainę i wszystkich Gruzinów - oznajmił wcześniej w poniedziałek Saakaszwili, który zwrócił się w ten sposób do gruzińskich władz podczas rozprawy przed sądem w Tbilisi. Wypowiedź Saakaszwilego przytoczył portal Ukrainska Prawda.

Do nagrania odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który stwierdził, że "Rosja zabija obywatela Ukrainy rękami władz gruzińskich".

Saakaszwili w więzieniu schudł 49 kg

Micheil Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013 i gubernator ukraińskiego obwodu odeskiego w latach 2015-16, odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy na stanowisku głowy państwa. Były przywódca i jego zwolennicy uważają tę karę za motywowaną politycznie.

Micheil Saakaszwili przebywa w więzieniu od października 2021 roku. Jego stan wyraźnie się tam pogorszył. Od maja 2022 roku polityk przebywa w klinice Vivamed w Tbilisi. W lutym 2023 roku informowano, że Saakaszwili jest "w wyjątkowo ciężkim stanie" (taką diagnozę postawiło 20 lekarzy).

W lutym 2023 roku Saakaszwili ważył 67 kilogramów. Przed aresztowaniem ważył 116 kilogramów przy wzrośnie 195 centymetrów.