31-letni sternik brytyjskiego frachtowca wypił przed kolizją na Bałtyku pięć piw. Po zderzeniu statków towarowych nie żyję co najmniej jedna osoba. Co najmniej, ponieważ ciała drugiej do tej pory nie znaleziono. Do kolizji doszło w poniedziałek rano w gęstej mgle.

