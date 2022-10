Co najmniej 90 osób zginęło, a 30 zostało rannych w wyniku zawalenia się mostu wiszącego nad rzeką Manchhu w mieście Morbi w indyjskim stanie Gudźarat. W momencie tragedii na przeprawie znajdowało się ponad 150 osób - więcej, niż wynosiła jego wytrzymałość.

Most wiszący w Morbi / Shutterstock

Minister spraw wewnętrznych stanu Gudźarat Harsh Ramesh Sanghvi powiedział, że w momencie katastrofy na moście znajdowało się ponad 150 osób, czyli więcej, niż wynosiła jego wytrzymałość. W okolicy przeprawy przebywało kolejne 250 osób.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać ludzi trzymających się pozostałości zawalonego mostu. Niektórzy wspinali się po zniszczonej konstrukcji, inni z kolei próbowali dopłynąć do brzegu rzeki.

Do co najmniej 90 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Stacja NDTV podała, że zginęło 91 osób, a dziennik "The Times of India" poinformował o co najmniej 91 ofiarach. Inni członkowie władz przekazali, że co najmniej 30 osób zostało rannych.

Prateek Vasava, któremu udało się dopłynąć do brzegu po zawaleniu się mostu, powiedział lokalnym mediom, że był świadkiem, jak kilkoro dzieci wpadło do rzeki.

Chciałem im pomóc, ale utonęły - powiedział. Dodał, że most runął w ciągu zaledwie kilku sekund.

W akcję ratunkową zaangażowane zostało wojsko. Do działań zmobilizowano 50 żołnierzy marynarki wojennej i 30 członków sił powietrznych. Wspiera ich krajowy zespół ds. zarządzania katastrofami.

Na miejscu śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy prowadzi pięcioosobowy zespół śledczych.

Most otwarty po remoncie

Zabytkowy most o długości 230 metrów został zbudowany podczas rządów Brytyjczyków w XIX wieku. W ubiegłym tygodniu został ponownie otwarty po półrocznym remoncie. Nie wytrzymał jednak ciężaru stojących na nim ludzi.

Premier Indii Narendra Modi, którzy przebywa z trzydniową wizytą w stanie Gudźarat, polecił władzom stanowym pilną mobilizację służb ratunkowych. Polityk oznajmił, że poszkodowani oraz rodziny zmarłych w katastrofie otrzymają pomoc ze specjalnego funduszu pomocowego.

Do zdarzenia doszło przed wyborami władz stanowych, które mają się odbyć pod koniec roku. U władzy jest obecnie partia Modiego - jej kadencja kończy się w lutym 2023 roku.