W 2018 roku duński wynalazca Peter Madsen został skazany na brutalne zabójstwo szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Dopiero teraz, po dwóch latach po raz pierwszy przyznał, że zabił kobietę. "To mój błąd" - oświadczył. Kim Wall została zamordowana w sierpniu 2017 roku. Peter Madsen poćwiartował ciało 30-latki i wrzucił do morza. W kwietniu 2018 roku sąd w Kopenhadze skazał go na dożywotnie więzienie.

