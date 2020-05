Druga noc zamieszek w imigranckim getcie w Argenteuil pod Paryżem! Młodzieżowe bandy podpalały samochody i pojemniki ze śmieciami oraz atakowały funkcjonariuszy. Interweniować musiały szturmowe oddziały policji.

Młodzieżowe bandy atakowały funkcjonariuszy odpalając w ich stronę sztuczne ognie oraz obrzucając ich kamieniami. Szturmowe oddziały policji odpowiedziały gazem łzawiącym, ale przez długie godziny nie udawało się im opanować sytuacji. Grupy wyrostków podpaliły nawet kosze na śmieci tuż przed samym komisariatem w Argeteuil.

Powodem wybuchu zamieszek był wypadek, w którym zginął 18-latek. Uderzył on w słup jadąc na motocyklu. Jego rodzina twierdzi, że z niewiadomych powodów ścigała go policja - prokuratura to dementuje.