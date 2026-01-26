Katalońska sieć kolejowa Rodalies od kilku dni zmaga się z poważnymi zakłóceniami, które doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w regionie. Minister transportu Hiszpanii nie wyklucza, że za poniedziałkową awarią mogą stać sabotaż lub cyberatak. Problemy dotknęły setki tysięcy pasażerów i sparaliżowały ruch w Barcelonie i okolicach.

W poniedziałek rano doszło do kolejnego zawieszenia usług regionalnej kolei Rodalies w Katalonii. Minister transportu Hiszpanii, Oscar Puente, w wywiadzie telewizyjnym przyznał, że rozważane są hipotezy sabotażu lub cyberataku jako potencjalnych przyczyn awarii. Podkreślił jednak, że śledztwo jest w toku i nie wyklucza się żadnej możliwości.

Skutki dla pasażerów i komunikacji

Awaria w centrum kontroli Adif, hiszpańskiego operatora kolejowego, doprowadziła do poważnych utrudnień dla pasażerów. W poniedziałek ruch pociągów miał być stopniowo przywracany po kilkudniowych ograniczeniach, jednak już w pierwszej godzinie po wznowieniu dwukrotnie go zawieszano. Ostatecznie po godzinie 8 rano rozpoczęto ponowne uruchamianie połączeń.

Problemy na kolei odbiły się także na ruchu drogowym. Na dojazdowych trasach do Barcelony tworzyły się gigantyczne korki, sięgające nawet 15 kilometrów.

Przyczyny techniczne i pogodowe

Minister Puente zwrócił uwagę na przestarzałą infrastrukturę Rodalies oraz brak inwestycji w sieć kolejową. Sytuację pogorszyły także trudne warunki pogodowe, które w ostatnich dniach doprowadziły do osuwisk i licznych usterek. W weekend przeprowadzono ponad 100 kontroli bezpieczeństwa na trasach kolejowych.

W związku z utrudnieniami władze zdecydowały, że przez najbliższy miesiąc przejazdy Rodalies będą bezpłatne. Tam, gdzie pociągi nie kursują, wprowadzono autobusy zastępcze. Minister transportu zapewnił, że w ciągu pierwszych dwóch dni tygodnia ruch powinien zostać w pełni przywrócony.

Sytuacja na hiszpańskiej kolei

Problemy infrastrukturalne i operacyjne Rodalies są od lat przedmiotem krytyki w mediach. W marcu 2025 roku doszło do serii awarii, które zmusiły do ewakuacji ponad 1,2 tys. pasażerów. Codziennie z usług sieci korzysta około 400 tys. osób.

W ostatnich tygodniach na hiszpańskiej kolei doszło do czterech poważnych wypadków. Najtragiczniejszy miał miejsce 18 stycznia w Adamuz, gdzie zginęło 45 osób, a ponad 100 zostało rannych.