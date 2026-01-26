Katalońska sieć kolejowa Rodalies od kilku dni zmaga się z poważnymi zakłóceniami, które doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w regionie. Minister transportu Hiszpanii nie wyklucza, że za poniedziałkową awarią mogą stać sabotaż lub cyberatak. Problemy dotknęły setki tysięcy pasażerów i sparaliżowały ruch w Barcelonie i okolicach.
- Awaria Rodalies mogła być wynikiem sabotażu lub cyberataku - śledztwo trwa.
- Przestarzała infrastruktura i trudne warunki pogodowe pogłębiły kryzys.
- Ruch pociągów był wielokrotnie wstrzymywany, wprowadzono autobusy zastępcze.
W poniedziałek rano doszło do kolejnego zawieszenia usług regionalnej kolei Rodalies w Katalonii. Minister transportu Hiszpanii, Oscar Puente, w wywiadzie telewizyjnym przyznał, że rozważane są hipotezy sabotażu lub cyberataku jako potencjalnych przyczyn awarii. Podkreślił jednak, że śledztwo jest w toku i nie wyklucza się żadnej możliwości.
Awaria w centrum kontroli Adif, hiszpańskiego operatora kolejowego, doprowadziła do poważnych utrudnień dla pasażerów. W poniedziałek ruch pociągów miał być stopniowo przywracany po kilkudniowych ograniczeniach, jednak już w pierwszej godzinie po wznowieniu dwukrotnie go zawieszano. Ostatecznie po godzinie 8 rano rozpoczęto ponowne uruchamianie połączeń.
Problemy na kolei odbiły się także na ruchu drogowym. Na dojazdowych trasach do Barcelony tworzyły się gigantyczne korki, sięgające nawet 15 kilometrów.
Minister Puente zwrócił uwagę na przestarzałą infrastrukturę Rodalies oraz brak inwestycji w sieć kolejową. Sytuację pogorszyły także trudne warunki pogodowe, które w ostatnich dniach doprowadziły do osuwisk i licznych usterek. W weekend przeprowadzono ponad 100 kontroli bezpieczeństwa na trasach kolejowych.
W związku z utrudnieniami władze zdecydowały, że przez najbliższy miesiąc przejazdy Rodalies będą bezpłatne. Tam, gdzie pociągi nie kursują, wprowadzono autobusy zastępcze. Minister transportu zapewnił, że w ciągu pierwszych dwóch dni tygodnia ruch powinien zostać w pełni przywrócony.
Problemy infrastrukturalne i operacyjne Rodalies są od lat przedmiotem krytyki w mediach. W marcu 2025 roku doszło do serii awarii, które zmusiły do ewakuacji ponad 1,2 tys. pasażerów. Codziennie z usług sieci korzysta około 400 tys. osób.
W ostatnich tygodniach na hiszpańskiej kolei doszło do czterech poważnych wypadków. Najtragiczniejszy miał miejsce 18 stycznia w Adamuz, gdzie zginęło 45 osób, a ponad 100 zostało rannych.