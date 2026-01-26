Dramatyczna sytuacja w Niscemi na Sycylii. W tej liczącej około 25 tysięcy mieszkańców miejscowości w prowincji Caltanissetta doszło do poważnego osuwiska ziemi. Władze zdecydowały o ewakuacji trzech całych dzielnic: Sante Croci, Trappeto oraz Via Popolo. Łącznie swoje domy musiało opuścić około 300 rodzin, czyli blisko tysiąc osób. Część z nich znalazła schronienie u krewnych, inni zostali zakwaterowani w miejskiej hali sportowej.
- Dramatyczna sytuacja w Niscemi na Sycylii - gigantyczne osuwisko ziemi zagraża mieszkańcom.
- Ewakuowano trzy dzielnice; swoje domy musiało opuścić około 300 rodzin, czyli blisko tysiąc osób.
- Co teraz dzieje się w miasteczku? Dowiesz się z tego artykułu.
- Najnowsze wydarzenia z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Pierwsze pęknięcia na asfalcie pojawiły się w Niscemi wczoraj koło godz. 13. Przerażeni mieszkańcy zaczęli w popłochu opuszczać domy.
Lokalna obrona cywilna zdecydowała najpierw o ewakuacji około 500 osób z najbardziej zagrożonych terenów. Dziś rano zdecydowano, że ewakuacją zostanie objęty obszar w promieniu 4 kilometrów. W sumie swoje domy musiało opuścić 300 rodzin - około tysiąca osób.
Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać domy, które znajdują się tuż nad wielometrową przepaścią. W dole jest droga zasypana przez zwały ziemi.