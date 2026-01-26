Osuwisko się powiększa

Front osuwiska ma już co najmniej cztery kilometry i wciąż się powiększa. Wyznaczamy strefę czerwoną, do której mieszkańcy nie będą mogli wrócić. Musimy się podnieść po tej katastrofie - mówi burmistrz Conti. Władze regionalne przygotowują się do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

Na miejscu pracują dziesiątki pojazdów ochrony cywilnej. Sytuację monitorują drony, a wkrótce teren osuwiska zostanie zbadany również z powietrza przez strażaków z użyciem śmigłowca.

Wielu mieszkańców nie kryje obaw o swoją przyszłość. Boimy się o siebie i nasze domy. Ostatnią noc spędziliśmy u rodziny, ale nie wiemy, co dalej - mówi jeden z ewakuowanych.

Sytuację w Niscemi na bieżąco śledzi Departament Ochrony Cywilnej. Dziś rano szef departamentu Fabio Ciciliano przewodniczył posiedzeniu sztabu kryzysowego, na którym omawiano dalsze działania. Na miejscu pracuje specjalny zespół wsparcia z Rzymu.