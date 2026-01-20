Amerykanin Charles Wayne Zimmerman został skazany przez rosyjski sąd na pięć lat pozbawienia wolności za nielegalne przekroczenie granicy z bronią. Mężczyzna przypłynął do Rosji jachtem, by spotkać się z poznaną w internecie kobietą.

Amerykanin skazany w Rosji na pięć lat więzienia / @opskuban (Telegram) /

Amerykanin Charles Wayne Zimmerman został skazany w Rosji na pięć lat więzienia za nielegalne przewiezienie broni przez granicę.

Mężczyzna przypłynął do Soczi jachtem, by spotkać się z poznaną w internecie kobietą.

Amerykanin tłumaczył, że nie był świadomy rosyjskich przepisów dotyczących przewozu broni.

Długa podróż zakończona w rosyjskim więzieniu

Charles Wayne Zimmerman wyruszył w długą podróż w lipcu 2024 roku, wypływając ze stanu Karolina Północna w USA.

Po przepłynięciu Oceanu Atlantyckiego dobił do Portugalii, potem pokonał Morze Śródziemne i Morze Czarne, po czym w czerwcu 2025 roku dotarł do portu w Soczi na południu Rosji.

Jak informuje Reuters, celem jego żeglugi było spotkanie z kobietą z Kazania, którą poznał przez internet.

Broń na pokładzie i nieznajomość rosyjskiego prawa

Jak poinformowała służba prasowa rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, Amerykanin przyznał się do winy, ale tłumaczył, że broń przechowywał na jachcie wyłącznie w celach samoobrony.

Podkreślił, że nie był świadomy rosyjskich przepisów dotyczących przewozu broni.

"Wyruszając w podróż, nie zadał sobie trudu, by zapoznać się z prawem Federacji Rosyjskiej i sądził, że broń na jachcie powinna po prostu pozostać na pokładzie" - przekazała w oświadczeniu służba prasowa.

Skazany na pięć lat więzienia

Sąd w Soczi uznał Amerykanina za winnego i skazał go na pięć lat więzienia.

Na opublikowanym przez służby nagraniu widać skonfiskowaną broń - karabin oraz naboje Remington - znalezione na jachcie, a także Zimmermana siedzącego z butelką wody.