W budynku w mieście Triśur na południu Indii z kranów popłynął alkohol zamiast wody. Mieszkańcy nie byli zachwyceni niespodzianką, za którą stał urząd ds. akcyzy. Jak się okazało, urzędnicy wylali nielegalny alkohol do dołu wykopanego blisko płytkiej studni.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W niedzielę wieczorem wokół budynku przy dworcu autobusowym Chalakkudy w Triśurze zaczął unosić się silny zapach alkoholu. Nazajutrz z kranów w kuchniach i łazienkach popłynęła brunatna ciecz o smaku alkoholu.



O czwartej nad ranem w poniedziałek nasi sąsiedzi, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, obudzili nas, mówiąc, że woda z kranów brzydko pachnie. Matka brała się za gotowanie dla dzieci, kiedy zauważyła śmierdzącą wodę - opowiadał indyjskiemu portalowi The News Minute Joshy Malliyekkal, właściciel budynku.



Wkrótce 18 rodzin potwierdziło, że z kranu w ich mieszkaniach płynie alkohol. Malliyekkal zadzwonił do władz miejskich, które szybko znalazły winnych.



Obok naszego budynku znajdował się Bar Rachana. Sześć lat temu zamknęły go władze, a magazyn opieczętowano. Teraz departament dopełnił formalności związanych z utylizacją alkoholu i urzędnicy wylali trunek do wykopanego dołu, który znajdował się na naszym podwórku - tłumaczył Malliyekkal.



Do dołu wylano 6 tys. litrów alkoholu, który zanieczyścił płytką studnię. TK Sanu, zastępca komisarza urzędu ds. akcyzy, powiedział dziennikowi "The New Indian Express", że urzędnicy nie zdawali sobie sprawy z tego, że w pobliżu znajduje się płytka studnia.



Jeśli mamy pozbyć się dużej ilości alkoholu, zazwyczaj korzystamy z takich opcji jak destylarnie. Ale tutaj było tylko 2 tys. butelek, dlatego postanowiono wykopać dół - tłumaczył TK Sanu.



Do czasu, kiedy jakość wody w studni się poprawi, 18 rodzin mieszkających w tym budynku musi czerpać wodę z podstawionych beczkowozów. Za wodę płaci właściciel zamkniętego baru.



W 2015 roku władze Kerali zamknęły bary sprzedające alkohol. Po dwóch latach, gdy statystyki konsumpcji nie spadały oraz pod presją lobby turystycznego, złagodzono przepisy. W czterech stanach i jednym terytorium zależnym Indii obowiązuje całkowita prohibicja.