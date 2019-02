Specjalny wysłannik USA ds. Korei Północnej Stephen Biegun przybędzie w środę do Pjongjangu, aby przygotować planowany na koniec lutego drugi szczyt przywódców USA i KRLD - poinformował w poniedziałek amerykański Departament Stanu.

Wysłannik ma rozmawiać o szczegółach szczytu Trump - Kim Dzong Un / YONHAP / PAP/EPA

Biegun jest już od niedzieli w stolicy Korei Południowej, Seulu, i w środę uda się do Pjongjangu.



W zeszłym tygodniu amerykański wysłannik powiedział, że w stolicy Korei Północnej spotka się ze swym nowym odpowiednikiem po stronie północnokoreańskiej Kim Jok Czolem, który od stycznia jest osobą prowadzącą kontakty z USA.



Kim Jok Czol był ambasadorem w Hiszpanii do 2017 roku, gdy został z tego kraju wydalony w reakcji na próby jądrowe i rakietowe Pjongjangu. W styczniu towarzyszył wysokiej rangi urzędnikowi Korei Płn. Kim Jong Czolowi podczas jego wizyty w Waszyngtonie.



Po rozmowach w Waszyngtonie Biały Dom poinformował, że drugi szczyt Trump-Kim odbędzie się pod koniec lutego. Miejsce spotkania nie zostało jak dotąd oficjalnie ogłoszone, ale media spekulują, że może to być Wietnam.



Podczas pierwszego szczytu w Singapurze w czerwcu ubiegłego roku Kim Dzong Un wyraził gotowość do "całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego" w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla swojego kraju. Jak dotąd nie ogłoszono jednak konkretnego grafiku denuklearyzacji.