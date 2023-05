Pasażerowie autokaru, który we wtorek miał wypadek na autostradzie w Niemczech, wracają do Polski - informuje reporterka RMF FM. Do szpitali na obserwację trafiły 53 osoby, w tym kierowcy autokaru. Jedna z osób jest poważnie ranna, ale nie ma zagrożenia jej życia.

Polski autokar po wypadku w Niemczech / Clemens Bilan / PAP/EPA Osoby, które podróżowały autokarem, są odbierane ze szpitali przez rodziny, gdy tylko zgodę na opuszczenie szpitala wyrażą lekarze. Polskie służby dyplomatyczne są w stałym kontakcie ze wszystkimi poszkodowanymi. Przewoźnik, którego autokarem podróżowała z Polski grupa pracowników sezonowych, podstawił pojazd zastępczy, ale nikt nie zdecydował się jechać dalej, wszyscy chcą wrócić do domów. Niemiecka policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca cysterny uderzył w stojącą na końcu korka ciężarówkę, a następnie staranował bok znajdującego się na pasie obok autokaru. Wypadek na autostradzie W wypadku polskiego autokaru na autostradzie A12 w Niemczech ranne zostały 53 osoby. Do wypadku doszło we wtorek, około godziny 12.30 między węzłami Storkow i Fuerstenwalde (Brandenburgia). Na miejscu wypadku był konsul RP w Berlinie Marcin Król, który informował, że rannych zostało 53 pasażerów, a "wszyscy poszkodowani są pełnoletni". Poszkodowani trafili do kilku szpitali w Berlinie oraz we Frankfurcie nad Odrą i Bad Saarow. Przyjęliśmy 13 rannych osób, w większości z niewielkimi obrażeniami - powiedziała portalowi gazety "Maerkischen Oderzeitung" Anja Paar, rzeczniczka kliniki Helios w Bad Saarow. Pacjenci zostali opatrzeni przez lekarzy z izby przyjęć. Nie potrzebowaliśmy żadnego dodatkowego personelu - dodała. Z przekazanych nam informacji wynika, że bezpośrednio po wypadku sześć najciężej rannych osób pogotowie od razu zabrało do szpitali. Pozostałych, mniej poszkodowanych przemieszczono w bezpieczne miejsce, gdzie opatrzono i sprawdzono stan ich zdrowia. Niemieccy medycy podjęli decyzję o przewiezieniu ich wszystkich na profilaktyczne badania do szpitali - mówił mł. asp. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji. Tylko Polacy poszkodowani Wśród poszkodowanych są sami Polacy, którzy jechali do pracy w jednej z firm w pobliżu Berlina. Jak przekazał Mateusz Sławek, autokar należy do przewoźnika z województwa lubuskiego. Jego pasażerowie także są z tego regionu. Do autokaru wsiadali w różnych miejscowościach. W zderzeniu brały udział autokar, cysterna i ciężarówka. Według aktualnych informacji ciężarówka musiała się zatrzymać z powodu zatoru. Jadąca za nią cysterna, uderzyła w lewy tylny bok ciężarówki, a następnie zderzyła się z autokarem, który znajdował się na lewym pasie ruchu - wyjaśnił rzecznik policji Stefan Moehwald, cytowany przez "Maerkischen Oderzeitung". Autokar dotknął środkowej bariery ochronnej i zatrzymał się między nią a cysterną. W związku z wypadkiem w KWP w Gorzowie Wlkp. została uruchomiona specjalna infolinia pod numerem 47 791 11 49 dla bliskich poszkodowanych. Podobną infolinię uruchomiła także strona niemiecka pod nr: +49 336 156 81612. Polski autokar po wypadku w Niemczech / Clemens Bilan / PAP/EPA Zobacz również: Wypadek polskiego autokaru w Niemczech: Na miejscu pracowało 110 medyków

