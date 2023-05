Uruchomiono także dwie oddzielne infolinie. Polską pod numerem: 477 911 124 . I niemiecką: +49 336 115 681 605.

Policja ustala przyczyny wypadku

Poszkodowani trafili do kilku szpitali w Berlinie oraz dodatkowo we Frankfurcie nad Odrą i Bad Saarow. Na razie nie zapadła decyzja, by kogokolwiek przewozić z niemieckich szpitali do placówek w naszym kraju. Po godzinie 17:00 polska policja przekazała, że zakończyła prace na terenie, gdzie doszło do zderzenia.

"Dziękujemy stronie niemieckiej, zwłaszcza @PolizeiBB za sprawne działanie, współpracę i wzajemną pomoc" - napisano w mediach społecznościowych.

Bilans wypadku w Niemczech to 53 osoby poszkodowane. 6 pasażerów poważniej rannych zostało natychmiast przewiezionych do szpitala.

Policja nie potrafi jeszcze określić dokładnych przyczyn wypadku. Mówi się wstępnie o tym, że ciężarówka, której kierowca chciał zmienić pas, wjechała w jadący przed nim samochód dostawczy, a potem bokiem zderzyła się z autokarem.