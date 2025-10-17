Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austrii ciężarówka zderzyła się z polskim autokarem. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych.

W piątek nad ranem doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii przy granicy z Czechami - informuje austriacki portal Heute. 

Ciężarówka z nieustalonych dotąd przyczyn zderzyła się z polskim autokarem. W wypadku brał udział także samochód dostawczy.

Według pierwszych informacji co najmniej jedna osoba zginęła, cztery zostały ciężko ranne a 19 osób ma lekkie obrażenia. 

Według austriackich mediów, ofiara śmiertelna to kierowca auta dostawczego. 

Kierowca autobusu został uwięziony w kabinie i musiał zostać uwolniony przez straż pożarną.  

Na miejscu lądowały trzy śmigłowce ratunkowe.

Artykuł w trakcie aktualizacji. 