Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austrii ciężarówka zderzyła się z polskim autokarem. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych.

Zdjęcie z miejsca wypadku / foto: Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach/Facebook /

W piątek nad ranem doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii przy granicy z Czechami - informuje austriacki portal Heute.

Ciężarówka z nieustalonych dotąd przyczyn zderzyła się z polskim autokarem. W wypadku brał udział także samochód dostawczy.

Według pierwszych informacji co najmniej jedna osoba zginęła, cztery zostały ciężko ranne a 19 osób ma lekkie obrażenia.

Według austriackich mediów, ofiara śmiertelna to kierowca auta dostawczego.