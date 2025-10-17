Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen w Austrii ciężarówka zderzyła się z polskim autokarem. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych.
W piątek nad ranem doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii przy granicy z Czechami - informuje austriacki portal Heute.
Ciężarówka z nieustalonych dotąd przyczyn zderzyła się z polskim autokarem. W wypadku brał udział także samochód dostawczy.
Według pierwszych informacji co najmniej jedna osoba zginęła, cztery zostały ciężko ranne a 19 osób ma lekkie obrażenia.
Według austriackich mediów, ofiara śmiertelna to kierowca auta dostawczego.