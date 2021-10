Hakerzy związani z rosyjską Służbą Wywiadu Zagranicznego (SWR) prowadzą nową, szeroko zakrojoną kampanię cyberszpiegowską przeciwko wielu amerykańskim instytucjom - poinformował "New York Times". Według amerykańskich władz, celem jest "rutynowe szpiegostwo".

/ Shutterstock

Zorganizowanie ataku, który wciąż trwa, potwierdził Microsoft. Usługi "chmurowe" tej firmy są głównym celem rosyjskich hakerów. Włamując się do danych zgromadzonych w chmurze korporacji starali się oni pozyskać informacje na temat "tysięcy sieci amerykańskiego rządu, korporacji i think tanków" - informuje dziennik.

Według "NYT" nie jest dokładnie jasne, jak udana była dotąd kampania SWR. Microsoft powiedział, że udany był "niewielki procent" z 23 tys. wykrytych ataków przeciwko 600 organizacjom.

"Rutynowa operacja szpiegowska"

Informacje o działaniach hakerów potwierdzili też przedstawiciele amerykańskich władz, opisując jednak atak jako mało zaawansowany technicznie i "rutynową" operację szpiegowską, jakie prowadzi wiele służb wywiadowczych różnych krajów. Według oficjeli, winę za sukces rosyjskiej operacji ponosi Microsoft i firmy sprzedające jego usługi w chmurze instytucjom. Miały one wykazywać się zbyt luźnym podejściem do bezpieczeństwa.



Możemy robić wiele rzeczy, ale odpowiedzialność za wprowadzanie prostych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa, by zamknąć ich - a więc i nasze - cyfrowe drzwi należy do sektora prywatnego - powiedział cytowany przez dziennik przedstawiciel administracji.



"SWR nie spowalnia"

Według Johna Hutqvista, wiceszefa firmy Mandiant zajmującej się cyberbezpieczeństwem, choć operacja była rutynowa, to świadczy ona o tym, że "SWR, która jest bardzo dobra, nie spowalnia".

Najnowszy atak przypomina nieco poprzednią operację hakerów tej samej służby na dużą skalę, atak na oprogramowanie Solarwinds, którego celem również były usługi, z jakich korzysta wiele ważnych firm i instytucji.



Operacja jest kolejnym sygnałem wskazującym, że mimo stanowczego ostrzeżenia dla Kremla ze strony amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, Rosjanie nie zmienili znacząco swojego zachowania w cyberprzestrzeni. Wcześniej szefowa Agencji Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) Jen Easterly przyznała, że zmiany nie zaobserwowano też w intensywności ataków ransomware przez cyberprzestępców chroniących się w Rosji.