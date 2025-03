Dzień Kobiet tuż, tuż, więc to ostatni moment, by zastanowić się, co sprawia kobietom największą radość. Odpowiedź jest prosta - oczywiście gadżety z kategorii Beauty! Każda kobieta doceni prezent, który pozwoli jej zadbać o siebie i uczyni chwile relaksu jeszcze przyjemniejszymi. Sprawdź nasze wyjątkowe propozycje na idealny upominek na Dzień Kobiet!

/ Materiały prasowe

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego BEAUTYME

BeautyMe SSC500 to nowoczesne urządzenie do peelingu kawitacyjnego, które skutecznie oczyszcza skórę twarzy, szyi i dekoltu. Usuwa martwy naskórek, redukuje przebarwienia oraz wygładza drobne zmarszczki i blizny. Już po pierwszym użyciu cera staje się zdrowsza i bardziej promienna! Regularne stosowanie wspomaga walkę z zaskórnikami, a także pobudza krążenie i stymuluje produkcję kolagenu, co wspiera naturalną regenerację skóry. Oczyszczona cera lepiej wchłania składniki aktywne z kosmetyków, co zwiększa ich skuteczność.

BeautyMe SSC500 oferuje 4 specjalistyczne tryby działania, które można dopasować do indywidualnych potrzeb pielęgnacyjnych. Urządzenie jest zasilane akumulatorowo i działa do 3 godzin na jednym ładowaniu. Dzięki wejściu microUSB można je naładować za pomocą standardowej ładowarki do telefonu.

KUP TERAZ

Suszarka BEAUTYME Keratin Intense

/ Materiały prasowe

Suszarka BeautyMe HD925 o mocy 2200 W to doskonały wybór do stylizacji nawet najbardziej wymagających włosów. Wyposażona w trwały silnik AC, zapewnia wysoką wydajność i długą żywotność. Dzięki technologii bezszczotkowej pracuje cicho i bez emisji węgla. Zaawansowana technologia Keratin Intense uwalnia keratynę podczas suszenia, dzięki czemu sprawia, że włosy stają się gładkie, lśniące i odżywione. Dodatkowo funkcja podczerwieni chroni pasma przed przesuszeniem i uszkodzeniami - skraca czas suszenia i pozwala zachować naturalną wilgoć. BeautyMe HD925 to połączenie mocy, precyzji i zaawansowanej pielęgnacji, które zapewnia zdrowe i perfekcyjnie wystylizowane włosami każdego dnia.

KUP TERAZ

/ Materiały prasowe

Prostownica bezprzewodowa BEAUTYME Keratin Intense HS950

/ Materiały prasowe

BEAUTYME Keratin Intense HS950 to bezprzewodowa prostownica stworzona z myślą o osobach ceniących wygodę i aktywny tryb życia. Brak kabla zapewnia pełną swobodę ruchów, a kompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie doskonale sprawdzi się w podróży, na siłowni czy w pracy. Zaawansowana funkcja jonizacji neutralizuje dodatnie ładunki elektryczne, dzięki czemu eliminuje puszenie i elektryzowanie się włosów. Generowane jony ujemne pomagają zamknąć łuski włosów, co nadaje im zdrowy wygląd, blask i gładkość. Dodatkowo jonizacja chroni włosy przed przesuszeniem i uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą. Prostownica BEAUTYME HS950 nagrzewa się w zaledwie 3 minuty, co czyni ją idealnym rozwiązaniem na szybkie poranne stylizacje i błyskawiczne poprawki w ciągu dnia. Wygoda, mobilność i skuteczna pielęgnacja - to wszystko w jednym urządzeniu!

KUP TERAZ

Lokówka automatyczna bezprzewodowa BEAUTYME Keratin Intense HC950

/ Materiały prasowe

BEAUTYME Keratin Intense HC950 to innowacyjna lokówka automatyczna, która pozwala na łatwe i szybkie uzyskanie idealnych loków. Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi równomiernie nawija pasma, co zapewnia perfekcyjne skręty za każdym razem - bez konieczności ręcznego modelowania. Intuicyjna obsługa sprawia, że nawet osoby bez doświadczenia mogą cieszyć się profesjonalnym efektem już od pierwszego użycia. Lokówka została wyposażona w powłokę keratynową, która chroni włosy przed uszkodzeniami termicznymi i łamliwością. Ceramiczny wałek nagrzewa się błyskawicznie, dzięki czemu lokówka jest gotowa do użycia w krótkim czasie - idealne rozwiązanie dla osób z napiętym harmonogramem. Ceramika zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła, redukuje ryzyko przegrzania i chroni włosy przed uszkodzeniami. Z BEAUTYME Keratin Intense HC950 stylizacja włosów staje się szybka, wygodna i bezpieczna!

KUP TERAZ

Suszarko-lokówka BEAUTYME AS800

/ Materiały prasowe

Zapomnij o kosztownych wizytach w salonie fryzjerskim! Dzięki suszarko-lokówce BEAUTYME AS800 z technologią Keratin Intense i Ionic Care bez trudu ułożysz każdą fryzurę i nadasz włosom objętości. Ceramiczna grzałka skutecznie suszy i modeluje pasma, jednocześnie chroni je przed uszkodzeniami. Technologia Keratin Intense uwalnia keratynę podczas stylizacji, co wzmacnia włosy i nadaje im zdrowy blask. Dodatkowo System Ionic Care generuje dużą ilość jonów ujemnych, które zamykają łuski włosów, eliminują puszenie i sprawiają, że pasma stają się miękkie oraz lśniące. BEAUTYME AS800 sprawdzi się zarówno do nadawania objętości, modelowania fal, jak i szybkiego suszenia. Owalna szczotka oraz zróżnicowane włosie unoszą włosy u nasady. Moc 1200 W gwarantuje silny przepływ powietrza, co pozwala osiągnąć profesjonalne rezultaty w krótkim czasie.

KUP TERAZ