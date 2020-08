Sesja panny młodej została przerwana przez potężną eksplozję, do której doszło w Bejrucie. Z najnowszych danych wynika, że w wybuchu, którego siła odczuwalna była setki kilometrów dalej, zginęło co najmniej 135 osób, a 5 tys. zostało rannych.

Wideo youtube

Chwila wybuchu została uwieczniona na nagraniu fotografa ślubnego Mahmouda Nakiba, który uwieczniał kreację szczęśliwej panny młodej. Na wideo widać, jak potężna fala uderzeniowa odrzuca kobietę. Na szczęście młodej parze udało się schronić.

Miasto zrównane z ziemią

Do eksplozji doszło we wtorek po godz. 18 czasu lokalnego. Według ustaleń, eksplodowało 2 750 ton saletry amonowej, wcześniej skonfiskowanej przez władze, która była składowana w magazynie portowym. Do wybuchu mogło dojść podczas spawania otworu w budynku, co miało zapobiec kradzieżom.

Wybuch znacząco uszkodził budynki w okolicy, przewracał auta i zamieniał ulice w sterty gruzu. Fala uderzeniowa była tak potężna, że okna pękały nawet 20 kilometrów od portu. Eksplozję słychać było także na oddalonym o 240 km Cyprze.

Zniszczone zostały także portowe spichlerze, w których magazynowane były zapasy pszenicy.

Wideo youtube

Na skutek eksplozji w porcie w Bejrucie zginęło co najmniej 135 osób, a około 5 tys. zostało rannych. Setki tysięcy osób zostały pozbawione dachu nad głową. Znaczna część miasta została zniszczona. Według libańskich władz straty mogą sięgać 10-15 miliardów dolarów.