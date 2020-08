Marynarze sił pokojowych ONZ w Libanie odnieśli obrażenia w wyniku silnej eksplozji, która miała miejsce we wtorek wieczorem w porcie w stolicy kraju, Bejrucie - poinformowało we wtorek wieczorem na Twitterze dowództwo UNIFIL. Marynarzy przewieziono do szpitali.

REKLAMA