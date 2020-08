Premier Libanu Hassan Diab oświadczył, że odpowiedzialni za eksplozję w „niebezpiecznym” magazynie w porcie w Bejrucie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Zaapelował też o pomoc między narodową do „zaprzyjaźnionych i braterskich krajów. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, w wyniku potężnej eksplozji w porcie w Bejrucie zginęło co najmniej 50 osób, mowa jest nawet o 3000 rannych.

