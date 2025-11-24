Sinisza Karan został zwycięzcą przedterminowych wyborów prezydenckich w Republice Serbskiej, większościowo serbskiej części autonomicznej Bośni i Hercegowiny. To kandydat wspierany przez usuniętego z urzędu prezydenta Milorada Dodika. Wyniki podała Centralna Komisja Wyborcza BiH po przeliczeniu głosów z 93 proc. lokali wyborczych.

Sinisza Karan (z lewej) i Milorad Dodik / NIDAL SALJIC / PAP/EPA

Sinisza Karan, kandydat wspierany przez usuniętego prezydenta Milorada Dodika, wygrał przedterminowe wybory prezydenckie w Republice Serbskiej - tak podała Centralna Komisja Wyborcza BiH po przeliczeniu głosów z 93 proc. lokali wyborczych.

Karan uzyskał poparcie 50,89 proc. wyborców, a jego główny rywal, Branko Blanusza z Serbskiej Partii Demokratycznej (SDS), zdobył 47,81 proc. głosów.

Pozostali czterej kandydaci otrzymali po około tysiąc głosów każdy, co oznacza mniej niż jeden procent poparcia.

Były prezydent Republiki Serbskiej, Milorad Dodik, poinformował podczas konferencji przed ogłoszeniem wyników przez CIK, że kandydat jego partii, Sinisza Karan, wygrał przedterminowe wybory niewielką przewagą głosów. Uprawnionych do głosowania było około 1,3 mln osób.

Wcześniejsze wybory w Republice Serbskiej

Przedterminowe wybory w Republice Serbskiej zostały ogłoszone po tym, gdy CIK odebrała Miloradowi Dodikowi mandat po skazaniu go za nieprzestrzeganie decyzji Wysokiego Przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej. Skutkowało to sześcioletnim zakazem pełnienia funkcji publicznych i rocznym więzieniem, które Dodik zamienił na karę pieniężną.

Zwycięzca wyborów będzie sprawować urząd do wyłonienia prezydenta Republiki Serbskiej w regularnych wyborach ogólnokrajowych, zaplanowanych na październik 2026 r.