Uwiecznieni w filmie

Ze Strausem i jego żoną wiąże się poruszająca historia. Gdy statek zaczął tonąć, para udała się do łodzi ratunkowych, gdzie ze względu na swój wiek (Straus miał 67 lat) zaproponowano im miejsca. Straus odmówił jednak - nie chciał skorzystać z propozycji przed innymi mężczyznami. Jego żona nie chciała go opuścić. Ostatni raz parę widziano żywą, gdy siedzieli razem na leżakach i czekali na to, co przyniesie im los.

Historię pary przedstawiono w filmie Jamesa Camerona z 1997 roku "Titanic". W jednej ze scen pokazano ich leżących na łóżku w czułym uścisku, podczas gdy ich kabina wypełniała się wodą.

Strausowie byli symbolem wielkiej miłości - Ida odmówiła opuszczenia męża po 41 latach małżeństwa, gdy Titanic tonął. Ten rekordowy wynik aukcji jest dowodem szacunku, jakim są darzeni - powiedział "The Guardian" przedstawiciel domu aukcyjnego Andrew Aldridge.

Zegarek Strausa został później odzyskany z wraku i zwrócony jego rodzinie.

Więcej pamiątek na aukcji

Na sobotniej aukcji było znacznie więcej pamiątek pochodzących z legendarnego statku. Sprzedano także list Idy Straus na papeterii "Titanica". Osiągnął on cenę 100 tys. funtów (ok. 481 tys. zł). "Cóż to jest za statek!" - cytuje list Straus do niejakiej pani Burbridge "The New York Times". "Tak ogromny i tak wspaniale wyposażony. Nasze pokoje są urządzone w najlepszym guście i są niezwykle luksusowe, a naprawdę są to pokoje" - dodawała kobieta.

Nieco więcej, bo 104 tys. funtów, zapłacono za listę pasażerów statku. Na licytacji pojawił się też złoty medal podarowany przez rozbitków załodze RMS Carpathia. Sprzedano go za 84 tys. funtów.

Łącznie ceny pamiątek osiągnęły 3 mln funtów, czyli 14,4 mln zł.

Katastrofa Titana

"NYT" przypomina, że mąż prawnuczki Strausa brał udział w śmiertelnym wypadku w pobliżu wraku Titanica w 2023 roku. Wówczas łódź podwodna Titan straciła łączność z kanadyjskim statkiem Polar Prince 105 minut po rozpoczęciu zejścia na dno oceanu. Szczątki łodzi podwodnej zostały odnalezione około 500 metrów od wraku Titanica, do którego zmierzała ekspedycja. W wyniku implozji zginęło pięć osób znajdujących się na pokładzie, w tym dyrektor wykonawczy OceanGate Stockton Rush - mąż Wendy Rush, prawnuczki magnata.