Skrupulatnie zaplanowana prowokacja

Francuz nie ograniczył się jedynie do fizycznego podobieństwa do kanadyjskiego wokalisty. Jak relacjonują właściciele klubu, Desclos zadbał o każdy szczegół swojej prowokacji.

Na imprezie pojawił się w otoczeniu ochroniarzy, co uśpiło czujność pracowników. Dzięki temu udało mu się dostać na scenę i wykonać przebój "Sorry", zanim ochrona zorientowała się, że to nie jest prawdziwy Justin Bieber.

Gdy mistyfikacja wyszła na jaw, Desclos został natychmiast usunięty z klubu.

Przedstawiciel XS przekazał dziennikowi "USA Today": "Po misternym i wieloetapowym podstępie, który on i jego zespół przygotowali, sobowtór Justina Biebera uzyskał dostęp do sceny XS. Gdy tylko błąd został wykryty, usunięto go z klubu i odmówiono mu dalszego wstępu".

Sobowtór tłumaczy swoje działania

Dylan Desclos nie ukrywał swojej tożsamości. Potwierdził w mediach społecznościowych, że to on był sprawcą zamieszania.

Jego menedżer, Julien Colas, tłumaczył całą sytuację jako część pracy Desclosa.

Występowaliśmy wiele razy. To nasza praca. Nie chcemy nikomu zaszkodzić - przekazał.