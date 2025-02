Ukraińskie władze nałożyły sankcje m.in. na byłego prezydenta tego kraju Petra Poroszenkę i prorosyjskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka. Decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zatwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Petro Poroszenko / AA/ABACA/Abaca / East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził w czwartek decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy o nałożeniu sankcji m.in. na byłego prezydenta Petra Poroszenkę i prorosyjskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka. RBNiO objęła te osoby restrykcjami z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

"Większość spośród wymienionych osób jest już obiektem postępowań karnych. (...) W szczególności, Poroszenko i Medwedczuk są podejrzewani o zdradę stanu, wspieranie działalności organizacji terrorystycznej. (Postawiono im) też inne zarzuty na podstawie kodeksu karnego Ukrainy" - napisała w komunikacie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Petro Poroszenko pełnił funkcję prezydenta Ukrainy od czerwca 2014 r. do maja 2019 r. Były prezydent Ukrainy, który bez powodzenia konkurował z obecną głową państwa ukraińskiego w wyborach prezydenckich w 2019 r., uznawany jest dziś za jego najważniejszego przeciwnika politycznego.

Wiktor Medwedczuk, prorosyjski polityk ukraiński, został zatrzymany w kwietniu 2022 r. podczas próby ucieczki z Ukrainy i przekazany Rosji w ramach wymiany pięć miesięcy później. Był uważany za głównego lobbystę interesów Kremla na Ukrainie. O jego zażyłości z Moskwą świadczy fakt, że Władimir Putin jest ojcem chrzestnym jego córki.

Na liście sankcyjnej znajduje się również ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski. We wrześniu 2023 r. Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) powiadomiło go, że jest podejrzany o sprzeniewierzenie ponad 9,2 mld hrywien (ponad 232 mln euro), należących do kontrolowanego przez niego w przeszłości Prywatbanku.

Na liście sankcyjnej znaleźli się także były właściciel Banku "Finanse i Kredyt" Kostiantyn Żewaho oraz były współwłaściciel Prywatbanku Hennadij Boholubow. Restrykcje wobec tych osób obejmują m.in. pozbawienie odznaczeń państwowych, blokowanie aktywów i ograniczenie operacji handlowych.